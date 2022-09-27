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National Interest: США следует переоценить подход к формированию внешней политики

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Для Соединённых Штатов, возможно, настало время переоценить подход к формированию внешней политики, которая пока что заключается в том, чтобы укреплять роль Вашингтона как бесспорного лидера в мире, считает бывший статс-секретарь Министерства иностранных дел Дании Йорген Орстрем Меллер.
National Interest: США следует переоценить подход к формированию внешней политики
  • Gettyimages.ru
  • © Doug Armand

Такое мнение он выразил в статье для The National Interest.

По его словам, это может быть трудно принять американским политикам, но альтернатива состоит в том, что конфликт на Украине «рискует перерасти во что-то гораздо худшее».

«Соединённые Штаты должны смириться с тем фактом, что исправление глобальной системы давно назрело, во многом она до сих пор отражает то, как мир выглядел 70 лет назад, когда он был спроектирован Соединёнными Штатами и Великобританией», — пишет Меллер.

При этом США всё ещё сильны и могут играть важную роль в разработке новой глобальной системы, которая не будет отражать исключительно интересы Америки и Европы, подчеркнул он.

Как отмечал замглавы МИД России Сергей Рябков, поведение США становится всё более тревожным.

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