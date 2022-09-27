Швыдкой: в Японии отменили выступления Гергиева и Мацуева

Специальный представитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что в Японии отменили выступления народных артистов России Валерия Гергиева и Дениса Мацуева.

Как сообщает ТАСС, симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева должен был выступить в Японии в конце ноября — начале декабря в рамках Фестиваля российской культуры.

«Это неразумное решение. Оттого что они поддерживают курс президента России, они не стали менее выдающимися музыкантами», — отметил Швыдкой.

Ранее в сентябре российские музыканты выступили в составе сводного симфонического оркестра G20 на концерте на территории храмового комплекса Боробудур в Индонезии, мероприятие прошло на полях встречи министров культуры стран «двадцатки».