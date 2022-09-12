Российские музыканты выступили в составе сводного симфонического оркестра G20 на концерте на территории храмового комплекса Боробудур в Индонезии, мероприятие прошло на полях встречи министров культуры стран «двадцатки».

По линии Минкультуры России в оркестре выступили молодые музыканты, лауреаты российских и международных премий альтистка Антонина Поправ и трубач Никита Логинов.

Как сообщило министерство, ключевой задачей этого мероприятия было продемонстрировать «неиссякаемый объединяющий потенциал искусства», а местом его проведения стал крупнейший буддистский храмовый комплекс из числа объектов под защитой ЮНЕСКО.

Одной из «жемчужин» программы был Четвёртый концерт выдающегося композитора Сергея Прокофьева.