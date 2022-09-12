военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Российские музыканты выступили в составе сводного симфонического оркестра G20

Короткая ссылка
Российские музыканты выступили в составе сводного симфонического оркестра G20 на концерте на территории храмового комплекса Боробудур в Индонезии, мероприятие прошло на полях встречи министров культуры стран «двадцатки».
Российские музыканты выступили в составе сводного симфонического оркестра G20
  • РИА Новости

По линии Минкультуры России в оркестре выступили молодые музыканты, лауреаты российских и международных премий альтистка Антонина Поправ и трубач Никита Логинов.

Как сообщило министерство, ключевой задачей этого мероприятия было продемонстрировать «неиссякаемый объединяющий потенциал искусства», а местом его проведения стал крупнейший буддистский храмовый комплекс из числа объектов под защитой ЮНЕСКО.

Одной из «жемчужин» программы был Четвёртый концерт выдающегося композитора Сергея Прокофьева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить