Российские музыканты выступили в составе сводного симфонического оркестра G20
- РИА Новости
По линии Минкультуры России в оркестре выступили молодые музыканты, лауреаты российских и международных премий альтистка Антонина Поправ и трубач Никита Логинов.
Как сообщило министерство, ключевой задачей этого мероприятия было продемонстрировать «неиссякаемый объединяющий потенциал искусства», а местом его проведения стал крупнейший буддистский храмовый комплекс из числа объектов под защитой ЮНЕСКО.
Одной из «жемчужин» программы был Четвёртый концерт выдающегося композитора Сергея Прокофьева.