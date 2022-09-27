Российский президент Владимир Путин назвал сплошным надувательством ситуацию с вывозом зерна с Украины.

Об этом он сказал во время совещания о ходе сезонных полевых работ.

По его словам, зерно с Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Путин отметил, что Россия поднимает эту тему, но никто просто не слышит.

Президент добавил, что по состоянию на 23 сентября из 203 покинувших порты Украины судов только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН.

«Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство — и ничего больше», — заключил президент России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе переговоров на полях 77-й сессии Генассамблеи организации обсудили реализацию стамбульских договорённостей по вывозу украинского продовольствия.