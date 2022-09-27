В Японии начались государственные похороны бывшего премьера Абэ
- AP
Об этом информирует ТАСС.
Проститься пришли более 4 тыс. человек, в том числе около 700 зарубежных представителей.
Память Абэ почтили артиллерийским залпом сил самообороны в центре Токио.
Синдзо Абэ был смертельно ранен 41-летним Тэцуя Ямагами во время выступления на предвыборном митинге 8 июля в японской префектуре Нара.
Кабинет министров Японии одобрил выделение почти 250 млн иен ($1,82 млн) на организацию церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра.