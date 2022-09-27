В Японии начались государственные похороны бывшего премьера Абэ

Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась в спортивно-концертном центре Nippon Budokan в Токио.

Об этом информирует ТАСС.

Проститься пришли более 4 тыс. человек, в том числе около 700 зарубежных представителей.

Память Абэ почтили артиллерийским залпом сил самообороны в центре Токио.

Синдзо Абэ был смертельно ранен 41-летним Тэцуя Ямагами во время выступления на предвыборном митинге 8 июля в японской префектуре Нара.

Кабинет министров Японии одобрил выделение почти 250 млн иен ($1,82 млн) на организацию церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра.