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Глава британского Генштаба провёл переговоры с российским военным атташе

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Глава британского Генштаба Тони Радакин провёл переговоры с российским военным атташе Максимом Еловиком.
Глава британского Генштаба провёл переговоры с российским военным атташе
  • Legion-Media

«Сегодня я встретился с российским военным атташе полковником Максимом Еловиком в рамках текущих усилий по укреплению с РФ каналов связи между военными с целью регулирования рисков и эскалации», — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что встреча прошла в Минобороны Великобритании.

Ранее бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон заявил, что США и Великобритания намерены затянуть конфликт на Украине.

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