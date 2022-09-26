Глава британского Генштаба провёл переговоры с российским военным атташе

Глава британского Генштаба Тони Радакин провёл переговоры с российским военным атташе Максимом Еловиком.

«Сегодня я встретился с российским военным атташе полковником Максимом Еловиком в рамках текущих усилий по укреплению с РФ каналов связи между военными с целью регулирования рисков и эскалации», — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что встреча прошла в Минобороны Великобритании.

Ранее бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон заявил, что США и Великобритания намерены затянуть конфликт на Украине.