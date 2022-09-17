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Экс-сотрудник Госдепа: США и Британия намерены затянуть конфликт на Украине

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США и Великобритания намерены затянуть конфликт на Украине, заявил бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон.
Экс-сотрудник Госдепа: США и Британия намерены затянуть конфликт на Украине
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что кризис не закончится в ближайшее время, и это печально… Украина может начать переговоры с Россией и прекратить кровопролитие. Но я не уверен, что, во-первых, США, а во-вторых, Лондон хотят этого», — сказал Уитон в интервью каналу Fox Business.

Он отметил, что, по мнению Вашингтона и Лондона, конфликт является способом ослабить Россию.

По его словам, у Украины есть весомые причины отказаться от некоторых территорий.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Запада необходимо понимать, что конфликт на Украине затянется надолго.

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