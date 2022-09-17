Экс-сотрудник Госдепа: США и Британия намерены затянуть конфликт на Украине
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«Я думаю, что кризис не закончится в ближайшее время, и это печально… Украина может начать переговоры с Россией и прекратить кровопролитие. Но я не уверен, что, во-первых, США, а во-вторых, Лондон хотят этого», — сказал Уитон в интервью каналу Fox Business.
Он отметил, что, по мнению Вашингтона и Лондона, конфликт является способом ослабить Россию.
По его словам, у Украины есть весомые причины отказаться от некоторых территорий.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Запада необходимо понимать, что конфликт на Украине затянется надолго.