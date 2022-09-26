Рябков: Россия предупреждает США о приближении к опасной черте из-за их курса по Украине

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал поддержку Украины со стороны Соединённых Штатов.

«Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание всех форм поддержки Киева, в том числе во взаимодействии со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте», — заявил Рябков в эфире Первого канала.

Он добавил, что Россия не прекращала диалог с США по ядерной тематике.

Ранее замглавы МИД отметил, что отношения России и США находятся на околонулевом уровне.