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Правоцентристская коалиция одержала победу на парламентских выборах в Италии

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По итогам подсчёта более 90% бюллетеней победу на выборах в верхнюю палату парламента Италии одержала правоцентристская коалиция.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД страны, за коалицию в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» проголосовали 44,53% избирателей.

При этом ведущей силой стала партия «Братья Италии», за которую отдали 26,39% голосов в Сенате и 26,44% в Палате депутатов. Предполагается, что лидера политического объединения Джорджу Мелони выдвинут кандидатом на пост главы правительства.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла назначил досрочные выборы в парламент страны на 25 сентября.

Явка избирателей составила 63,8%.

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