военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Президент Чехии Земан сообщил о проигрыше левых на местных выборах

Короткая ссылка
Президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала CNN Prima NEWS заявил, что левые партии «тотально проиграли» на выборах в местные органы власти.

«Две левые партии на этих выборах тотально проиграли. Коммунистов мне не жаль, они сами виноваты, поскольку не сумели вовремя разойтись со своим прошлым, ни в процессах 1950-х годов, ни с согласием с оккупацией (1968 года. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

При этом социал-демократов, по словам чешского лидера, ему жалко. Земан отметил, что это «крупная, прекрасная партия», у которой неспособное руководство.

«Объективным критерием является сравнение полученного числа мандатов. Больше всего новых мандатов получило движение «Свобода и прямая демократия», ещё один успешный субъект — движение ANO», — добавил он.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента после того, как премьер-министр Марио Драги подал в отставку.

Маттарелла назначил досрочные выборы в парламент страны на 25 сентября.

Согласно первым данным экзитпола, объявленным в эфире Rainews24, на выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить