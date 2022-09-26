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Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в парламент Италии

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Согласно первым данным экзитпола, объявленных в эфире Rainews24, на выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция.

Как сообщает РИА Новости, правоцентристы набрали от 41% до 45% голосов.

Отмечается, что порядка 22—26% избирателей проголосовали за входящее в коалицию движение «Братья Италии» Джорджи Мелони.

Демократическая партия набрала от 17% до 21% голосов.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента после того, как премьер-министр Марио Драги подал в отставку.

Маттарелла назначил досрочные выборы в парламент страны на 25 сентября.

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