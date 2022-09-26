Президент Южной Кореи негативно высказался о законодателях США после беседы с Байденом

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал «дебилами» законодателей США после беседы с американским лидером Джо Байденом, сообщает МВС.

«Для Байдена будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в конгрессе», — цитирует его РИА Новости.

Предположительно, замечание южнокорейского лидера имело отношение к заверению Байдена внести $6 млрд в бюджет Глобального фонда борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией, однако для такого решения президенту США потребуется одобрение Конгресса.

При этом премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су отметил, что никто не слышал точной формулировки Сок Ёля.

Ранее Байден заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».

Позднее американский президент отметил, что не призывал к смене власти в России.

Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин сказал, что высказывания Байдена были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.