США намерены содействовать передаче танков советского образца Украине
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По его словам, Вашингтон передал Киеву вооружений на сумму более чем $15 млрд.
«Мы содействовали передаче танков из стран — союзниц по НАТО, имеющих танки советской эпохи, на которых проходили обучение украинцы. Мы продолжим делать всё это», — приводит ТАСС заявление Салливана.
Ранее газета The New York Times cо ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США сообщила, что Пентагон рассматривает возможность поставок на Украину современных танков.