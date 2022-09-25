США намерены содействовать передаче танков советского образца Украине

Соединённые Штаты намерены сотрудничать с партнёрами по НАТО для передачи Украине танков советского образца. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Вашингтон передал Киеву вооружений на сумму более чем $15 млрд.

«Мы содействовали передаче танков из стран — союзниц по НАТО, имеющих танки советской эпохи, на которых проходили обучение украинцы. Мы продолжим делать всё это», — приводит ТАСС заявление Салливана.

Ранее газета The New York Times cо ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США сообщила, что Пентагон рассматривает возможность поставок на Украину современных танков.