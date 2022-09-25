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США намерены содействовать передаче танков советского образца Украине

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Соединённые Штаты намерены сотрудничать с партнёрами по НАТО для передачи Украине танков советского образца. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
США намерены содействовать передаче танков советского образца Украине
  • Gettyimages.ru

По его словам, Вашингтон передал Киеву вооружений на сумму более чем $15 млрд.

«Мы содействовали передаче танков из стран — союзниц по НАТО, имеющих танки советской эпохи, на которых проходили обучение украинцы. Мы продолжим делать всё это», — приводит ТАСС заявление Салливана.

Ранее газета The New York Times cо ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США сообщила, что Пентагон рассматривает возможность поставок на Украину современных танков.

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