WSJ: поддержка Украины со стороны США может сократиться после выборов в конгресс

Широкомасштабная поддержка Украины со стороны США может сократиться после проведения промежуточных выборов в конгресс Соединённых Штатов в ноябре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на многочисленные источники в обеих партиях законодательного органа.

По данным издания, широкомасштабная поддержка среди конгрессменов идеи поставок помощи Киеву может вскоре расколоть конгресс.

Большое число республиканцев, подчёркивают авторы статьи, ставят под вопрос целесообразность таких трат и предлагают потратить эти средства «на борьбу с Китаем и решение экономических проблем, стоящих перед страной».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.