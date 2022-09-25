WSJ: поддержка Украины со стороны США может сократиться после выборов в конгресс
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По данным издания, широкомасштабная поддержка среди конгрессменов идеи поставок помощи Киеву может вскоре расколоть конгресс.
Большое число республиканцев, подчёркивают авторы статьи, ставят под вопрос целесообразность таких трат и предлагают потратить эти средства «на борьбу с Китаем и решение экономических проблем, стоящих перед страной».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.