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WSJ: поддержка Украины со стороны США может сократиться после выборов в конгресс

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Широкомасштабная поддержка Украины со стороны США может сократиться после проведения промежуточных выборов в конгресс Соединённых Штатов в ноябре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на многочисленные источники в обеих партиях законодательного органа.
WSJ: поддержка Украины со стороны США может сократиться после выборов в конгресс
  • Gettyimages.ru

По данным издания, широкомасштабная поддержка среди конгрессменов идеи поставок помощи Киеву может вскоре расколоть конгресс.

Большое число республиканцев, подчёркивают авторы статьи, ставят под вопрос целесообразность таких трат и предлагают потратить эти средства «на борьбу с Китаем и решение экономических проблем, стоящих перед страной».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

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