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Глава МИД Белоруссии заявил, что визит Пелоси в Армению ведёт к обострению конфликта

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению ведёт не к разрешению, а к обострению конфликта в регионе.
Глава МИД Белоруссии заявил, что визит Пелоси в Армению ведёт к обострению конфликта
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что визит такого рода «ястребов», которые рядятся в тогу миротворца, ничего хорошего не несёт», — приводит БЕЛТА его слова.

Макей добавил, что после визита Пелоси на Тайвань произошло резкое обострение ситуации в регионе.

«Поэтому подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением», — сообщил глава белорусского МИД.

Ранее Пелоси заявила, что визит делегации конгресса США в Армению планировался до обострения в регионе.

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