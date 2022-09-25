Глава МИД Белоруссии заявил, что визит Пелоси в Армению ведёт к обострению конфликта
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«Я считаю, что визит такого рода «ястребов», которые рядятся в тогу миротворца, ничего хорошего не несёт», — приводит БЕЛТА его слова.
Макей добавил, что после визита Пелоси на Тайвань произошло резкое обострение ситуации в регионе.
«Поэтому подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением», — сообщил глава белорусского МИД.
Ранее Пелоси заявила, что визит делегации конгресса США в Армению планировался до обострения в регионе.