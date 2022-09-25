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В Госдуме назвали безрассудными угрозы Байдена о новых антироссийских санкциях

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Угрозы президента США Джо Байдена в адрес России о новых «быстрых и тяжёлых» санкциях в ответ на референдумы безрассудны, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Пускай Байден не виляет своим хвостом. Все эти лживые и безрассудные речи не трогают сердца ни одного здравомыслящего человека. Мы не боимся их угроз, как бы они там не пыжились и что бы ни рассказывали о своем превосходстве», — сказал он РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что с Россией никому не позволено говорить языком ультиматумов.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

Американский лидер Джо Байден заявил о готовности ввести «быстрые и суровые» экономические санкции в отношении России в ответ на референдумы.

Он также подчеркнул, что Вашингтон не признает итоги голосования. 

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