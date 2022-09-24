Лавров: Россия не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что российская сторона не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом.

«Мы от контактов не отказываемся, и когда поступают соответствующие предложения, мы соглашаемся. Хотят наши партнёры потихонечку встретиться, чтобы никто об этом не узнал, пожалуйста», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул, что сама Россия никаких шагов навстречу диалогу с Западом делать не будет.

«Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия не будет делать никаких первых шагов», — добавил он.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.