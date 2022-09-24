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Двое сирийских военных погибли при обстрелах в провинциях Идлиб и Алеппо

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Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что двое сирийских военных погибли при обстрелах со стороны террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.
Двое сирийских военных погибли при обстрелах в провинциях Идлиб и Алеппо
  • РИА Новости

«В провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела, произведённого террористами из района Клейдин по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Танджара, убит один сирийский военнослужащий... В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела террористов... убит один сирийский военнослужащий», — цитирует его РИА Новости.

Егоров добавил, что в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведённого террористами из района Караманли по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Кара-Джагес, один сирийский военнослужащий ранен.

Ранее ВКС России уничтожили более 45 боевиков «Джабхат ан-Нусры» в сирийском Идлибе.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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