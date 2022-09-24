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РИА Новости: в Китае не наблюдается перебоев в работе соцсетей и СМИ

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Обстановка в Пекине спокойная, а усиления мер безопасности не наблюдается, сообщает РИА Новости, отмечая, что никем не подтвержденные слухи о «госперевороте в Китае» не подтверждаются.
РИА Новости: в Китае не наблюдается перебоев в работе соцсетей и СМИ
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Как уточняется, утром 24 сентября в интернете появились «слухи о госперевороте в Китае и переходе власти к военным».

В настоящее время жители китайской столицы готовятся к «Золотой неделе» — семидневным выходным по случаю 73-й годовщины образования КНР. Дата отмечается 1 октября.

«Телеканалы, информационные агентства, сайты газет работают в нормальном режиме, никаких перебоев в работе социальных сетей не отмечается», — пишет агентство.

Ранее пресс-служба российского Совбеза по итогам прошедших двусторонних консультаций заявила, что Россия и Китай расширят обмен данными о попытках подорвать их конституционный строй.

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