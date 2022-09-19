Пресс-служба аппарата российского Совбеза по итогам прошедших двусторонних консультаций заявила, что Россия и Китай расширят обмен данными о попытках подорвать их конституционный строй.

«Достигнуты договорённости о расширении форматов обмена информацией по проблематике противодействия экстремизму, попыткам извне подорвать конституционный строй обеих стран и лишить Россию и КНР возможности проводить самостоятельный, отвечающий национальным интересам внешнеполитический курс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сторонами также подчёркнута важность активизации в части реализации основных направлений двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия и Китай выступают за построение более справедливого миропорядка, в то время как страны Запада этому противостоят.