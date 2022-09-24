В Варшаве проходит акция против «украинизации Польши»
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Мероприятие проходит на площади Парадов у Дворца культуры и науки, там собрались более 100 человек с национальными флагами и плакатами «Stop ukrainization», «Stop depolonization», «Украинцы — только инструмент в руках политиков», «Помним Волынь, не отдадим правды», «Хватит воровства под видом помощи Украине».
Митингующие планируют пройти маршем по центру города.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее выразил мнение, что польские власти ожидает в преддверии выборов «грандиозный шухер».