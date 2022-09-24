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В Варшаве проходит акция против «украинизации Польши»

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В центре Варшавы проводится акция против «украинизации Польши», сообщает РИА Новости. Как уточняется, мероприятие проходит под лозунгом «Остановить украинизацию Польши». Организаторами акции выступила партия националистов «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна.
В Варшаве проходит акция против «украинизации Польши»
  • AFP
  • © Antagain

Мероприятие проходит на площади Парадов у Дворца культуры и науки, там собрались более 100 человек с национальными флагами и плакатами «Stop ukrainization», «Stop depolonization», «Украинцы — только инструмент в руках политиков», «Помним Волынь, не отдадим правды», «Хватит воровства под видом помощи Украине».

Митингующие планируют пройти маршем по центру города.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее выразил мнение, что польские власти ожидает в преддверии выборов «грандиозный шухер». 

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