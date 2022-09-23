Лукашенко заявил, что Польшу ожидает «грандиозный шухер» в преддверии выборов
- РИА Новости
«Это можно понять в связи с тем, что они накануне грандиозного шухера — у них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна», — приводит Sputnik Беларусь его слова в ходе посещения государственного мемориального комплекса «Хатынь».
Лукашенко добавил, что Белоруссия «не будет трогать» польские власти, с них спросит народ Польши.
«Поэтому политика изменится», — добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что в западных странах и на Украине формируются силовые структуры для свержения власти в республике.