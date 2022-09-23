Лукашенко заявил, что Польшу ожидает «грандиозный шухер» в преддверии выборов

Польские власти ожидает в преддверии выборов «грандиозный шухер». Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Это можно понять в связи с тем, что они накануне грандиозного шухера — у них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна», — приводит Sputnik Беларусь его слова в ходе посещения государственного мемориального комплекса «Хатынь».

Лукашенко добавил, что Белоруссия «не будет трогать» польские власти, с них спросит народ Польши.

«Поэтому политика изменится», — добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что в западных странах и на Украине формируются силовые структуры для свержения власти в республике.