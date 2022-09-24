Иран ответит на решение Украины лишить посла аккредитации

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи сожалеет по поводу решения Киева лишить посла исламской республики аккредитации и сократить дипломатический персонал посольства на Украине. Тегеран примет ответные меры на этот демарш.

«Тегеран пойдёт на соответствующие меры в ответ на этот демарш. Мы советуем Киеву воздерживаться от влияния третьих сторон, стремящихся разрушить отношения между Украиной и Ираном», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

Накануне в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.

Издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников ранее сообщило, что российские транспортные самолёты якобы покинули Тегеран с беспилотниками на борту десять дней назад.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя статью, заявил, что это издание публикует в последнее время много информационных вбросов.