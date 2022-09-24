Захарова: «тягостная» изоляция России на Генассамблее ООН проходит с десятком друзей
Захарова в своём Telegram-канале приложила фотографию со встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и его коллеги из ОАЭ Абдаллы бен Зейда Аль Нахайяна.
«Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы её ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла», — написала Захарова.
Ранее польский журналист Енджей Белецкий выразил уверенность, что о масштабной изоляции Москвы не может идти и речи, учитывая тот факт, что «половина человечества стоит на стороне России».