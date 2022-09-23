Минфин США одобрил поставки коммуникационных услуг в Иран

Минфин США обнародовал генлицензию, согласно которой ведомство расширяет возможность поставок в Иран коммуникационных услуг.

«Благодаря этим изменениям мы помогаем иранскому народу лучше подготовиться к противодействию попыткам правительства следить за ними и подвергать их цензуре», — говорится в заявлении ведомства.

Соответствующая лицензия позволяет осуществлять возмездные или безвозмездные услуги по экспорту и реэкспорту напрямую или опосредованно из США или американским лицом вне зависимости от дислокации в Иран коммуникационной связи через интернет.

В начале июля США ввели санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, связанных с нефтяным сектором Ирана.