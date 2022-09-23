Проживающие в Эстонии россияне начали сдавать властям огнестрельное оружие

Граждане России, проживающие на территории Эстонии, но не имеющие гражданства страны, добровольно сдают властям огнестрельное оружие в соответствии с пока не вступившим в силу законом.

Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на офицера полиции Рийту Проозу.

Она отметила, что временных рамок для сдачи оружия не оглашалось. По предварительным данным, когда закон вступит в силу, недействительными будут признаны около 1300 разрешений на ношение оружия, половина из которых была выдана россиянам.

«Конкретные цифры назвать не могу, но некоторые владельцы оружия уже начали процесс отчуждения», — добавила Прооза.

Ранее СМИ сообщали, что Союз владельцев оружия предлагает внести поправки в закон об оружии, согласно которым владеть им будет позволено только эстонцам, гражданам стран — членов ЕС и НАТО.

В организации также призвали немедленно приостановить действие соответствующих разрешений на владение оружием, выданных гражданам России или союзных ей стран.

Российский посол в республике Владимир Липаев в эфире «России 24» отметил, что атмосфера русофобии нагнетается в Эстонии усилиями руководства страны.