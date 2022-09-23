МИД Китая вновь призвал урегулировать конфликт на Украине путём диалога
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы уже многократно разъясняли позицию Китая по украинскому вопросу. Мы всегда выступаем за необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, за соблюдение основных целей и принципов Устава ООН, за то, что следует серьёзно относиться к озабоченностям каждой страны в сфере безопасности, а также за поддержку всех усилий, способствующих мирному урегулированию кризиса», — сказал Ван Вэньбинь.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не будет безучастным наблюдателем конфликта на Украине, но не намерен подливать масло в огонь.