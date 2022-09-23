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МИД Китая вновь призвал урегулировать конфликт на Украине путём диалога

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В Министерстве иностранных дел Китая призвали все вовлечённые в украинский конфликт стороны надлежащим образом урегулировать разногласия путём диалога и консультаций, заявил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.
МИД Китая вновь призвал урегулировать конфликт на Украине путём диалога
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы уже многократно разъясняли позицию Китая по украинскому вопросу. Мы всегда выступаем за необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, за соблюдение основных целей и принципов Устава ООН, за то, что следует серьёзно относиться к озабоченностям каждой страны в сфере безопасности, а также за поддержку всех усилий, способствующих мирному урегулированию кризиса», — сказал Ван Вэньбинь.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не будет безучастным наблюдателем конфликта на Украине, но не намерен подливать масло в огонь.

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