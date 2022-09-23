МИД Китая вновь призвал урегулировать конфликт на Украине путём диалога

В Министерстве иностранных дел Китая призвали все вовлечённые в украинский конфликт стороны надлежащим образом урегулировать разногласия путём диалога и консультаций, заявил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы уже многократно разъясняли позицию Китая по украинскому вопросу. Мы всегда выступаем за необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, за соблюдение основных целей и принципов Устава ООН, за то, что следует серьёзно относиться к озабоченностям каждой страны в сфере безопасности, а также за поддержку всех усилий, способствующих мирному урегулированию кризиса», — сказал Ван Вэньбинь.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не будет безучастным наблюдателем конфликта на Украине, но не намерен подливать масло в огонь.