Глава МЭА Бироль заявил об угрозе разрушения единства Европы из-за энергетического кризиса

Борьба за энергетическую безопасность между странами ЕС этой зимой может разрушить единство Евросоюза и вызвать социальные волнения, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Об этом пишет газета Financial Times.

Бироль сообщил, что опасается «сценария Дикого Запада», согласно которому европейские страны могут ограничить торговлю и сотрудничество друг с другом на фоне растущего беспокойства по поводу нехватки топлива.

«Одной из основополагающих ценностей ЕС является солидарность. Это (энергетический кризис. — RT) негативно скажется на весе ЕС во всём мире», — сказал Бироль.

По его словам, существует риск заключения некоторыми странами побочных сделок на поставки из России.

Ранее появилась новость том, что европейские компании переносят производство в США из-за высоких цен на газ.