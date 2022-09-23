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Глава МЭА Бироль заявил об угрозе разрушения единства Европы из-за энергетического кризиса

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Борьба за энергетическую безопасность между странами ЕС этой зимой может разрушить единство Евросоюза и вызвать социальные волнения, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
Глава МЭА Бироль заявил об угрозе разрушения единства Европы из-за энергетического кризиса
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Financial Times.

Бироль сообщил, что опасается «сценария Дикого Запада», согласно которому европейские страны могут ограничить торговлю и сотрудничество друг с другом на фоне растущего беспокойства по поводу нехватки топлива.

«Одной из основополагающих ценностей ЕС является солидарность. Это (энергетический кризис. — RT) негативно скажется на весе ЕС во всём мире», — сказал Бироль.

По его словам, существует риск заключения некоторыми странами побочных сделок на поставки из России.

Ранее появилась новость том, что европейские компании переносят производство в США из-за высоких цен на газ.

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