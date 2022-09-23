Глава МЭА Бироль заявил об угрозе разрушения единства Европы из-за энергетического кризиса
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Об этом пишет газета Financial Times.
Бироль сообщил, что опасается «сценария Дикого Запада», согласно которому европейские страны могут ограничить торговлю и сотрудничество друг с другом на фоне растущего беспокойства по поводу нехватки топлива.
«Одной из основополагающих ценностей ЕС является солидарность. Это (энергетический кризис. — RT) негативно скажется на весе ЕС во всём мире», — сказал Бироль.
По его словам, существует риск заключения некоторыми странами побочных сделок на поставки из России.
Ранее появилась новость том, что европейские компании переносят производство в США из-за высоких цен на газ.