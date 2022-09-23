Конгрессмен Джордан перечислил проблемы, с которыми США столкнулись при Байдене

Американский конгрессмен-республиканец Джим Джордан перечислил экономические и политические проблемы, с которыми столкнулись Соединённые Штаты в период президентства действующего главы США Джо Байдена.

«Америка Джо Байдена — это рекордная инфляция, зашкаливающая преступность, нелегальная иммиграция, внешнеполитические унижения, списание долгов за учебу студентам из элиты, вышедший из-под контроля Минюст и кризис цепочек поставок», — написал он в Twitter.

По мнению Джордана, Байден является «бестолковым политиком».

Ранее в конгрессе США раскритиковали Байдена за вмешательство в ситуацию на Украине.

По мнению члена палаты представителей США от Республиканской партии Пола Госара, в сложившейся ситуации акцент стоит делать не на поставках вооружения Киеву, а на содействии переговорному процессу и достижении мира.