Лавров: Россия высоко ценит сбалансированную позицию ЛАГ по вопросу Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и главы МИД контактной группы Лиги арабских государств на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провели переговоры, в ходе которых обсудили тему украинского кризиса. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что в ходе беседы Лавров информировал коллег о генезисе украинского кризиса в результате государственного переворота в 2014 году, а также о ходе российской специальной военной операции.

«С российской стороны была дана высокая оценка сбалансированной позиции ЛАГ по данному вопросу, которая была подтверждена в ходе очередного заседания совета министров иностранных дел стран — членов ЛАГ в Каире 6 сентября», — говорится в заявлении.

В июне генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил о том, что арабские страны подверглись сильнейшему давлению со стороны Запада, требовавшего от них принять его сторону в конфликте на Украине, однако не поддались этому.