Пригожин направил письмо временному президенту Мали по случаю Дня независимости республики

Бизнесмен Евгений Пригожин направил открытое письмо президенту переходного периода Мали полковнику Ассими Гойте по случаю Дня независимости республики.

«Сердечно поздравляю весь малийский народ, руководство страны и лично президента переходного периода Республики Мали Ассими Гойту и министра обороны и по делам ветеранов Садио Камару с Днём Независимости! 22 сентября 1960 года вы стали свободными, а 28 мая 2021 года вы стали ещё свободнее. Малийский народ один из немногих, кто смог построить действительно независимое государство в Африке, которое, несмотря на чудовищное давление врагов — эксплуататоров, не только не поддаётся этому давлению, но и на каждую попытку ударить малийский народ крепко даёт в ответ по зубам», — говорится в письме, которое опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Министр обороны Мали Садио Камара ранее заявил, что военное сотрудничество страны с Россией в области борьбы с терроризмом принесло значительные результаты.