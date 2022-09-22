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Пригожин направил письмо временному президенту Мали по случаю Дня независимости республики

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Бизнесмен Евгений Пригожин направил открытое письмо президенту переходного периода Мали полковнику Ассими Гойте по случаю Дня независимости республики.
Пригожин направил письмо временному президенту Мали по случаю Дня независимости республики
  • РИА Новости

«Сердечно поздравляю весь малийский народ, руководство страны и лично президента переходного периода Республики Мали Ассими Гойту и министра обороны и по делам ветеранов Садио Камару с Днём Независимости! 22 сентября 1960 года вы стали свободными, а 28 мая 2021 года вы стали ещё свободнее. Малийский народ один из немногих, кто смог построить действительно независимое государство в Африке, которое, несмотря на чудовищное давление врагов — эксплуататоров, не только не поддаётся этому давлению, но и на каждую попытку ударить малийский народ крепко даёт в ответ по зубам», — говорится в письме, которое опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Министр обороны Мали Садио Камара ранее заявил, что военное сотрудничество страны с Россией в области борьбы с терроризмом принесло значительные результаты.

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