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Минобороны Мали: сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом принесло результаты

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Министр обороны Мали Садио Камара заявил, что военное сотрудничество страны с Россией в области борьбы с терроризмом принесло значительные результаты.
Минобороны Мали: сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом принесло результаты
  • AP
  • © Jerome Delay

«На протяжении почти десяти лет мы поддерживаем военное сотрудничество с несколькими странами в рамках борьбы с терроризмом. Но с Россией мы добились ощутимых результатов уже через несколько месяцев», — рассказал министр в интервью РИА Новости.

В мае российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с малийским коллегой Абдулаем Диопом отметил, что Россия будет и далее помогать Мали в борьбе с терроризмом.

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