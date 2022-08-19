Минобороны Мали: сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом принесло результаты

Министр обороны Мали Садио Камара заявил, что военное сотрудничество страны с Россией в области борьбы с терроризмом принесло значительные результаты.

«На протяжении почти десяти лет мы поддерживаем военное сотрудничество с несколькими странами в рамках борьбы с терроризмом. Но с Россией мы добились ощутимых результатов уже через несколько месяцев», — рассказал министр в интервью РИА Новости.

В мае российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с малийским коллегой Абдулаем Диопом отметил, что Россия будет и далее помогать Мали в борьбе с терроризмом.