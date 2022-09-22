Яровая: Пентагон прорабатывает тайные сценарии применения биологического оружия
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Госдумы.
«Стало очевидным, что Пентагон работает над тайными сценариями применения тактического биологического оружия массового поражения», — заявила она.
Яровая отметила, что этот факт должен стать предметом международного расследования.
Ранее микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин сообщил, что США проводили на Украине испытания экзотических возбудителей опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона.