Пентагон работает над тайными сценариями применения тактического биологического оружия массового поражения, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Стало очевидным, что Пентагон работает над тайными сценариями применения тактического биологического оружия массового поражения», — заявила она.

Яровая отметила, что этот факт должен стать предметом международного расследования.

Ранее микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин сообщил, что США проводили на Украине испытания экзотических возбудителей опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона.