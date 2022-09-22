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Яровая: Пентагон прорабатывает тайные сценарии применения биологического оружия

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Пентагон работает над тайными сценариями применения тактического биологического оружия массового поражения, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Яровая: Пентагон прорабатывает тайные сценарии применения биологического оружия
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Стало очевидным, что Пентагон работает над тайными сценариями применения тактического биологического оружия массового поражения», — заявила она.

Яровая отметила, что этот факт должен стать предметом международного расследования.

Ранее микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин сообщил, что США проводили на Украине испытания экзотических возбудителей опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона.

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