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Микробиолог Никулин: США испытывали на украинцах военно-биологические разработки

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США проводили на Украине испытания экзотических возбудителей опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона, заявил микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

«На самой же Украине говорилось, что её «успехи» таковы, что за последние восемь лет от разных эпидемических заболеваний погибли более 200 тысяч украинцев. Для Европы эти цифры просто катастрофические», — приводит РИА Новости слова Никулина.

По его словам, на Украине был ликвидирован санэпиднадзор, после чего его функции фактически взял на себя Пентагон.

Он отметил, что у украинских военнопленных находили антитела к возбудителям опасных болезней, не характерных для Украины, таких как лихорадка Западного Нила.

«На самом деле США проверяли свои новейшие военно-биологические разработки на конкретном генетическом материале — на живых людях, на животных, на растениях. А украинцы для них были всего лишь подопытными кроликами», — добавил микробиолог.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что делегация США в Женеве признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

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