Бывшего министра юстиции Китая приговорили к смертной казни за взяточничество

Суд в Китае в четверг приговорил бывшего министра юстиции КНР, бывшего замглавы Министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа к смертной казни.

Как сообщил информационный портал Sina.com, Чжэнхуа приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения решения суда на два года.

Как сообщили в суде, он использовал своё служебное положение для получения взяток, оказывал покровительство бизнесменам и «скрывал улики о предполагаемых тяжких преступлениях своего младшего брата».

По данным следствия, общая сумма полученных взяток превышает 117 млн юаней (около $16,5 млн).

В июле конгресс Перу принял решение о снятии с должности министра внутренних дел страны Димитрия Сенмаче после того, как задержанные по подозрению во взяточничестве министр транспорта и секретарь президентской администрации скрылись от правосудия.