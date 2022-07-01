Конгресс Перу уволил главу МВД после побега коррумпированных чиновников

Конгресс Перу принял решение о снятии с должности министра внутренних дел страны Димитрия Сенмаче после того, как задержанные по подозрению во взяточничестве министр транспорта и секретарь президентской администрации скрылись от правосудия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети парламента.

«Пленум Конгресса одобрил отстранение от должности министра внутренних дел Димитрия Сенмаче 78 голосами за, 29 против при 8 воздержавшихся», — говорится в сообщении.

У Семанче есть 72 часа для того, чтобы подать в отставку.

Отставка министра внутренних дел совпала с проведением на территории Перу акций протеста против роста цен на топливо, дорожных сборов и правил грузоперевозок.