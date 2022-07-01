Конгресс Перу уволил главу МВД после побега коррумпированных чиновников

Короткая ссылка
Конгресс Перу принял решение о снятии с должности министра внутренних дел страны Димитрия Сенмаче после того, как задержанные по подозрению во взяточничестве министр транспорта и секретарь президентской администрации скрылись от правосудия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети парламента. 

«Пленум Конгресса одобрил отстранение от должности министра внутренних дел Димитрия Сенмаче 78 голосами за, 29 против при 8 воздержавшихся», — говорится в сообщении.

У Семанче есть 72 часа для того, чтобы подать в отставку.

Отставка министра внутренних дел совпала с проведением на территории Перу акций протеста против роста цен на топливо, дорожных сборов и правил грузоперевозок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить