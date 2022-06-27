В Перу объявили ЧС на дорогах из-за забастовки автоперевозчиков

Правительство Перу ввело режим чрезвычайной ситуации на дорогах из-за забастовки союза работников грузового транспорта.

Как сообщает издание RPP Noticas, в стране приостанавливается действие части конституционных прав, а армия и полиция привлекаются к обеспечению движения пассажиров и грузов.

Предполагается, что режим будет действовать 30 календарных дней.

Как уточняет РИА Новости, ранее профсоюз работников грузового транспорта заявил, что 27 июня начнёт бессрочный протест против роста цен на топливо, дорожных сборов и правил грузоперевозок. Ожидается, что в акциях на национальном уровне примут участие около 400 тыс. большегрузных автомобилей.

Ранее Министерство энергетики и шахт южноамериканской республики сообщило о том, что в Эквадоре через два дня прекращается добыча нефти. Причиной стали двухнедельные протесты в стране из-за роста цен на бензин и преступности в государстве.