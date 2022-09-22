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МИД Японии: от России на похороны Абэ ожидается спецпредставитель президента Швыдкой

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Специальный представитель президента России по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой ожидается в Токио для участия в церемонии государственных похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ 27 сентября.
МИД Японии: от России на похороны Абэ ожидается спецпредставитель президента Швыдкой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в МИД Японии.

«На сегодняшний день мы получили сообщения о намерении присутствовать от представителей 217 стран, регионов и международных организаций», — приводит сообщение ТАСС.

В качестве представителя России объявлен Швыдкой.

Синдзо Абэ был смертельно ранен 41-летним Тэцуя Ямагами во время выступления на предвыборном митинге 8 июля в японской префектуре Нара.

Кабинет министров Японии одобрил выделение почти 250 млн иен ($1,82 млн) на организацию церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра.

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