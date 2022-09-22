МИД Японии: от России на похороны Абэ ожидается спецпредставитель президента Швыдкой
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Об этом сообщили в МИД Японии.
«На сегодняшний день мы получили сообщения о намерении присутствовать от представителей 217 стран, регионов и международных организаций», — приводит сообщение ТАСС.
В качестве представителя России объявлен Швыдкой.
Синдзо Абэ был смертельно ранен 41-летним Тэцуя Ямагами во время выступления на предвыборном митинге 8 июля в японской префектуре Нара.
Кабинет министров Японии одобрил выделение почти 250 млн иен ($1,82 млн) на организацию церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра.