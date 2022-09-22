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Лавров и Ван И выступили против деструктивного курса США в отношении Тайваня

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И выступили против деструктивного курса США по отношению к Тайваню.

«Выступили с резкой критикой деструктивного внешнеполитического курса Вашингтона, в частности его провокационной активности в Тайваньском проливе», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Также министры выразили уверенность в прочности отношений России и КНР, а также в наличии широких перспектив для их развития.

Также Ван И заявил, что Россия должна и далее играть свою важную роль в ООН и никто не может лишить её этого прав

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