Глава МИД КНР: никто не может лишить Россию её роли в ООН
«Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права», — приводит РИА Новости слова Ван И на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Он отметил, что на полях саммита ШОС в Самарканде президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин пришли к пониманию по многим вопросам.
Глава МИД КНР выразил готовность к работе над реализацией решений последней встречи лидеров стран.
Ранее Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта путём диалога.