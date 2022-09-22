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Глава МИД КНР: никто не может лишить Россию её роли в ООН

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Россия должна и далее играть свою важную роль в ООН и никто не может лишить её этого права, заявил глава МИД Китая Ван И.

«Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права», — приводит РИА Новости слова Ван И на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Он отметил, что на полях саммита ШОС в Самарканде президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин пришли к пониманию по многим вопросам.

Глава МИД КНР выразил готовность к работе над реализацией решений последней встречи лидеров стран.

Ранее Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта путём диалога.

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