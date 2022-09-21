Минобороны Белоруссии выработало предложения об углублении сотрудничества с ШОС

Минобороны Белоруссии выработало предложения об углублении отношений с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

«Выработаны предложения по направлениям углубления отношений с государствами Шанхайской организации сотрудничества с учётом вступления в неё Республики Беларусь», — говорится в сообщении в Telegram.

В белорусском оборонном ведомстве подчеркнули, что Минск уделил особое внимание вопросам коллективной безопасности и взаимодействию со странами — членами ОДКБ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества, что члены ШОС противостоят попыткам установить однополярный мир.