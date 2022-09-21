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Лавров и гендиректор МАГАТЭ Гросси обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели переговоры на полях недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил российский МИД.
Лавров и гендиректор МАГАТЭ Гросси обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС
  • РИА Новости

Отмечается, что стороны обменялись мнением в отношении  безопасности ядерных объектов, находящихся на территории Украины, включая ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Лавров подтвердил Гросси приверженность к тесному контакту  с МАГАТЭ с целью принуждения украинских военных к немедленному прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий, включая Энергодар.

21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк.

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