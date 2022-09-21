Лавров и гендиректор МАГАТЭ Гросси обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС
- РИА Новости
Отмечается, что стороны обменялись мнением в отношении безопасности ядерных объектов, находящихся на территории Украины, включая ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Лавров подтвердил Гросси приверженность к тесному контакту с МАГАТЭ с целью принуждения украинских военных к немедленному прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий, включая Энергодар.
21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк.