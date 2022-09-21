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Столтенберг заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не ищет конфликта с Россией и не является стороной конфликта вокруг Украины.
Столтенберг заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией
  • globallookpress.com
  • © Bernd von Jutrczenka/dpa

«НАТО не ищет конфликта с Россией… НАТО, государства-члены не являются стороной конфликта на Украине», — приводит РИА Новости его слова.

Столтенберг добавил, что альянс поддерживает Украину, чтобы Киев смог «использовать своё право на самооборону».

Также генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс не наблюдает изменений в готовности ядерных сил России, но внимательно продолжает следить за ситуацией.

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