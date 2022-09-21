Столтенберг заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией
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- © Bernd von Jutrczenka/dpa
«НАТО не ищет конфликта с Россией… НАТО, государства-члены не являются стороной конфликта на Украине», — приводит РИА Новости его слова.
Столтенберг добавил, что альянс поддерживает Украину, чтобы Киев смог «использовать своё право на самооборону».
Также генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс не наблюдает изменений в готовности ядерных сил России, но внимательно продолжает следить за ситуацией.