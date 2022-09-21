Правительство Германии: Шольц принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России

Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер сообщил, что канцлер Олаф Шольц принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Канцлер принял к сведению заявление Путина», — сказал Бюхнер на брифинге.

Представитель немецкого кабмина также добавил, что Шольц связывает это решение с тем, что «российское нападение на Украину не было успешным».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию в Донбассе и на Украине до полного достижения целей.