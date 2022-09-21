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Совбезы России и Белоруссии проводят в Москве консультации по безопасности

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В Москве проходят российско-белорусские консультации по безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза России.
Совбезы России и Белоруссии проводят в Москве консультации по безопасности
  • РИА Новости

«Их проводят заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Китай для обсуждения укрепления двустороннего сотрудничества Москвы и Пекина в сфере безопасности.

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