Совбезы России и Белоруссии проводят в Москве консультации по безопасности

В Москве проходят российско-белорусские консультации по безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза России.

«Их проводят заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Китай для обсуждения укрепления двустороннего сотрудничества Москвы и Пекина в сфере безопасности.