Генерал-майор Рааберг заявил, что ВВС и ВКС США пользуются старым оборудованием
«Наши военно-воздушные и космические силы сегодня используют одно из самых старых оборудований в нашей истории. Силы финансируются меньше и неадекватно по сравнению с требованиями стратегии национальной безопасности», — приводит его слова РИА Новости.
Рааберг призвал нарастить темпы переоснащения армии США современными технологиями.
Ранее армия США заключила контракт на поставку в американские Вооружённые силы и за границу партии БПЛА на сумму почти $192 млн.