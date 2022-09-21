Генерал-майор Рааберг заявил, что ВВС и ВКС США пользуются старым оборудованием

Американские военно-воздушные и военно-космические силы используют одно из самых старых оборудований в истории. Об этом заявил генерал-майор ВВС США Дуглас Рааберг.

«Наши военно-воздушные и космические силы сегодня используют одно из самых старых оборудований в нашей истории. Силы финансируются меньше и неадекватно по сравнению с требованиями стратегии национальной безопасности», — приводит его слова РИА Новости.

Рааберг призвал нарастить темпы переоснащения армии США современными технологиями.

Ранее армия США заключила контракт на поставку в американские Вооружённые силы и за границу партии БПЛА на сумму почти $192 млн.