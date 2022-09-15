Пентагон заключил контракт на поставку БПЛА на сумму $192 млн
«Компания Insitu Inc. из Бингена, штат Вашингтон, получила контракт на $191,8 млн на поставку 13 беспилотных летательных аппаратов RQ-21A Blackjack, 25 единиц БПЛА ScanEagle для ВМС, морской пехоты и продажи иностранным военным», — говорится в сообщении Пентагона.
Также подрядчик предоставит пусковые установки для БПЛА, запасные части и прочее оборудование для эксплуатации.
Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.