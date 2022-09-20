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Постпред США при ООН обсудила с главой МИД Украины проведение голосования в Донбассе

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обсудила с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой проведение голосования о присоединении к России в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
Постпред США при ООН обсудила с главой МИД Украины проведение голосования в Донбассе
  • AP
  • © Seth Wenig

«Посол Томас-Гринфилд и министр Кулеба осудили объявление... референдумов», — приводит ТАСС заявление американской миссии при ООН.

В США отметили, что проведение голосования нарушает «принципы суверенитета и территориальной целостности».

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что американские власти не признают вхождение в состав России регионов, которые американская сторона считает частями Украины.

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