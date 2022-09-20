Постпред США при ООН обсудила с главой МИД Украины проведение голосования в Донбассе
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«Посол Томас-Гринфилд и министр Кулеба осудили объявление... референдумов», — приводит ТАСС заявление американской миссии при ООН.
В США отметили, что проведение голосования нарушает «принципы суверенитета и территориальной целостности».
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что американские власти не признают вхождение в состав России регионов, которые американская сторона считает частями Украины.