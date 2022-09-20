Постпред США при ООН обсудила с главой МИД Украины проведение голосования в Донбассе

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обсудила с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой проведение голосования о присоединении к России в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

AP

© Seth Wenig