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США ввели ограничения против китайских компаний China Unicom и Pacific Network

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Федеральная комиссия по коммуникациям США ввела ограничения против китайских компаний China Unicom и Pacific Network.
США ввели ограничения против китайских компаний China Unicom и Pacific Network
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как сообщает РИА Новости, американское ведомство внесло данные компании в список китайских фирм, представляющих риск для национальной безопасности США.

Уточняется, что в перечень внесены американское подразделение китайской компании China Unicom (Americas) Operations Limited, телекоммуникационная компания Pacific Network Corp и её дочерняя структура ComNet (USA) LLC.

Ранее сообщалось, что Китай введёт санкции против глав двух оборонных компаний США.

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