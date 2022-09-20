США ввели ограничения против китайских компаний China Unicom и Pacific Network

Федеральная комиссия по коммуникациям США ввела ограничения против китайских компаний China Unicom и Pacific Network.

Как сообщает РИА Новости, американское ведомство внесло данные компании в список китайских фирм, представляющих риск для национальной безопасности США.

Уточняется, что в перечень внесены американское подразделение китайской компании China Unicom (Americas) Operations Limited, телекоммуникационная компания Pacific Network Corp и её дочерняя структура ComNet (USA) LLC.

Ранее сообщалось, что Китай введёт санкции против глав двух оборонных компаний США.