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Китай введёт санкции против глав двух оборонных компаний США

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай введёт санкции против глав двух оборонных компаний США.
Китай введёт санкции против глав двух оборонных компаний США
  • AP
  • © Andy Wong

«Для защиты суверенитета и интересов безопасности КНР правительство Китая приняло решение ввести санкции против принимающих участие в этих поставках вооружений председателя правления, главного исполнительного директора компании Raytheon Technologies, а также президента, главного исполнительного директора компании Boeing Defense», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что Китай внёс семь чиновников Тайваня в список сторонников независимости острова и намерен ввести против них санкции.

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