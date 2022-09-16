Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай введёт санкции против глав двух оборонных компаний США.

«Для защиты суверенитета и интересов безопасности КНР правительство Китая приняло решение ввести санкции против принимающих участие в этих поставках вооружений председателя правления, главного исполнительного директора компании Raytheon Technologies, а также президента, главного исполнительного директора компании Boeing Defense», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что Китай внёс семь чиновников Тайваня в список сторонников независимости острова и намерен ввести против них санкции.